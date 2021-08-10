Вимирання бджіл - серйозна екологічна загроза. Протидіяти їй призначена нова розробка ізраїльських інженерів - роботизований вулик. Яким чином вона допоможе врятувати комах-запилювачів від загибелі?

Ця кольорова багатоповерхівка - розумний будинок для бджіл. Його розробили ізраїльські інженери. У вулику поселили приблизно два мільйони комах. Вхід у свою "квартиру" смугасті трудівниці впізнають завдяки кольоровим дверцятам.

Халель Шраєр, керівник компанії-розробника:

У цьому будиночку живуть 24 колонії. Для них знадобилися б 24 звичайні дерев'яні вулики. Обслуговує наш бджолиний будинок робот, який працює всередині.

А ось що відбувається всередині. Роботизована рука сама дістає соти й качає мед. А ще механізм стежить за добробутом мешканців "розумного вулика" - якщо помічає ознаки хвороби чи зараження пестицидами, надсилає повідомлення людям.

Саар Сафра, засновник компанії-розробника:

Ми не вносили жодних новацій у сферу бджолярства. Те саме, що робив би пасічник, тепер виконує робот, обладнаний камерами: огляд вулика, дезінфекція, обробка лікарськими препаратами, збір меду, об'єднання сімей. До того ж робот навіть ефективніший - не стомлюється, не скаржиться і у відпустку не проситься.

Саме можливість цілодобово стежити за колонією - розробники називають однією з основних переваг "розумного вулика". Кажуть: здоров'я комах для них у пріоритеті.

Саар Сафра, засновник компанії-розробника:

Нині по всьому світу вулики традиційно однакової конструкції. Вони вже не відповідають вимогам сучасності. Наша розробка - значно надійніший варіант, він зручніший і для пасічників, і для бджіл.

Популяція бджіл у світі стрімко скорочується, особливо диких видів. Але й приручені людиною потерпають від хімікатів, якими обробляють поля. А також - від нестачі різноманітної їжі, адже дедалі більше земель засіюють монокультурами.

Халель Шраєр, керівник компанії-розробника:

Бджоли - невід'ємна складова нашого харчового ланцюжка. Вони запилюють 75 відсотків фруктів, овочів, горіхів, які ми споживаємо. Дбаючи про здоров'я цих комах, ми фактично забезпечуємо себе їжею.

Ізраїльський стартап залучив уже 40 мільйонів доларів від приватних інвесторів. Їхні "розумні вулики" застосовують не лише на батьківщині, а й у Сполучених Штатах.