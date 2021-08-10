Во Франции ввели обязательные санитарные пропуска для посещения почти всех общественных мест. Нововведения начали действовать в понедельник, 9 августа.

Об этом сообщает Euronews.

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Отмечается, что санитарный пропуск стал обязательным для всех посетителей баров, ресторанов, зрителей в кинотеатрах, пациентов в больнице и пассажиров на транспорте. Таким образом, в списке почти все общественные места, кроме магазинов.

Санитарный пропуск подтверждает, что его владелец был вакцинирован, получил отрицательный результат на COVID-19 в течение предыдущих 72 часов или вылечился от болезни в течение предыдущих шести месяцев.

Цифровой код можно показать контролерам в распечатанном виде или со смартфона.

Ранее сообщалось, что Франция открыла границы для украинских туристов. Для контроля на границе требуют предъявить документ, подтверждающий вакцинацию, отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 (не ранее, чем за 72 часа) или тест на антитела (не ранее, чем за 24 часа).

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