На Сицилії прокинулась Етна [ Редактировать ]
На Сицилії вивергається вулкан Етна. Горою стікають потоки лави, а найближчі села вкрило попелом. Активізація Етни спричинила землетрус магнітудою 4,5.
Через це рейси з аеропорту Катанії відклали. Етна - найбільший активний вулкан Європи, а також один із найвищих у світі. У 2013 його внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
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