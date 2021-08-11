Греція евакуйовує ще 12 населених пунктів на півострові Пелопоннес через пожежі. Займання фіксують і в інших регіонах. 22 країни направили в Грецію пожежні розрахунки для допомоги в гасінні полум'я. А місцеві волонтери рятують постраждалих від вогню тварин.

У закинутому кар'єрі поблизу Афін обладнали притулок для сотні хвостатих. Декого з них господарі не змогли забрати під час евакуації. Дехто - взагалі ніколи не мав постійної домівки. Багато мешканців прихистку з опіками чи виснаженням. Їх лікують, реєструють та розшукують власників. Допомагають волонтерам усі небайдужі.