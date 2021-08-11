На Донеччині внаслідок обстрілу загинув літній чоловік [ Редактировать ]
На Донеччині, внаслідок ворожого артобстрілу, загинув літній чоловік, 86-річний житель селища Новоселівка Друга.
Про це повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко. Снарядами пошкоджено кілька будівель. Для з'ясування усіх обставин воєнного злочину на місце виїхали правоохоронці.
по теме
Ігор в реанімації Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова. Під сильними знеболювальними. З журналістами спілкується усього кілька хвилин
Поблизу Водяного проросійські збройні формування двічі застосували заборонену артилерію та міномети. А неподалік Мар'їнки ворог накрив позиції українських захисників із протитанкових ракетних комплексів
Поблизу Водяного ворог двічі застосував заборонену артилерію та міномети. У напрямку Невельського бив із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
Луганщина. Армійці розповідають: окопна війна не припиняється ні на день. Підступна і виснажлива. Це коли тиша раптом уривається. І можна легко зловити кулю
Луганщина. Армійці розповідають: окопна війна не припиняється ні на день. Підступна і виснажлива. Це коли тиша раптом уривається. І можна легко зловити кулю