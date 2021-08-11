У Греції через пожежі евакуюють людей із 12 населених пунктів [ Редактировать ]
Греція евакуйовує ще 12 населених пунктів на півострові Пелопоннес через пожежі. Займання фіксують і в інших регіонах. 22 країни направили в Грецію пожежні розрахунки для допомоги в гасінні полум'я. А місцеві волонтери рятують постраждалих від вогню тварин.
У закинутому кар'єрі поблизу Афін обладнали притулок для сотні хвостатих. Декого з них господарі не змогли забрати під час евакуації. А дехто і не мав домівки. Багато мешканців прихистку з опіками чи виснаженням. Їх лікують, реєструють та розшукують власників.
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Пожежі не вщухають. На острові Евбея вітер жене вогонь до сіл. Звідти вже евакуйовано понад дві тисячі людей. Натомість на північ від Афін полум'я згасло
На допомогу тамтешнім вогнеборцям вирушать 100 наших рятувальників. Нині стихія, що вирує на північ від Афін, вийшла з-під контролю
Декого з них господарі не змогли забрати під час евакуації. Дехто - взагалі ніколи не мав постійної домівки. Багато мешканців прихистку з опіками чи виснаженням
І полум'я наближається до житлових будинків у передмістях. Воно вже повністю охопило прилеглу височину
Тим часом ситуація у країні залишається складною. Пожежі не вщухають. На острові Евбея вітер жене вогонь до сіл. Звідти вже евакуйовано понад дві тисячі людей