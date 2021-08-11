"Выше, чем в мире": Ляшко заявил о темпах вакцинации [ Редактировать ]
В среду, 11 августа, министр здравоохранения Виктор Ляшко сделал важное заявление. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, темпы вакцинации от коронавируса в Украине выше, чем в Европе и мире.
Также хочу отметить, что темпы вакцинации в Украине продолжают расти. За последнюю неделю количество проведенных прививок в Украине выросло на +10%. Сейчас мы вакцинируемся с более высокими темпами за мировые и европейские.
Ранее мы писали о том, как записаться на вакцинацию Pfizer и Moderna. Напомним, что Ляшко рассказал о привилегиях для привитых украинцев.
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