"Йота" передається на 25 відсотків швидше, ніж решта варіантів

Американські медики розповіли про особливості нового штаму коронавірусу, відомого під назвою "Йота". його вперше виявили у Нью-Йорку торік у листопаді.

Відтоді його досліджував Департамент охорони здоров'я мегаполісу, а також вчені Колумбійського університету. Дійшли висновку: "Йота" передається на 25 відсотків швидше, ніж решта варіантів.

Саме тому ньюйоркці хворіли переважно цим вірусом. До того ж відсоток смертності від нього - вищий. Особливо для людей поважного віку. Після інфікування помирали понад половина недужих. Зате ризик повторного зараження - невисокий.