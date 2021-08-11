Швидше та смертельніше: в США розповіли про новий штам коронавірусу [ Редактировать ]
Американські медики розповіли про особливості нового штаму коронавірусу, відомого під назвою "Йота". його вперше виявили у Нью-Йорку торік у листопаді.
Відтоді його досліджував Департамент охорони здоров'я мегаполісу, а також вчені Колумбійського університету. Дійшли висновку: "Йота" передається на 25 відсотків швидше, ніж решта варіантів.
Саме тому ньюйоркці хворіли переважно цим вірусом. До того ж відсоток смертності від нього - вищий. Особливо для людей поважного віку. Після інфікування помирали понад половина недужих. Зате ризик повторного зараження - невисокий.
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