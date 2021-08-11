Литва, Латвія та Польща звинуватили Лукашенка у гібридній війні [ Редактировать ]
Країни Балтії тримають оборону. Справжня мігрантська криза назріває на кордоні з Білоруссю. Як реагують у Литві та Латвії? І чи допоможе Брюссель владнати питання? Дивіться далі.
Лісиста околиця села Ворзова на кордоні між Латвією та Білоруссю. Тут під покровом ночі десятки мігрантів з дітьми намагаються потрапити до Євросоюзу. Їх зустрічають прикордонники і завертають назад.
Останнім часом такі затримання стали регулярними. Лише за п'ять днів серпня тут зупинили майже 300 утікачів. Через наплив мігрантів Латвія оголосила режим надзвичайного стану на кордоні. Це означає, що прикордонникам дозволили застосовувати силу проти нелегалів. У сусідній Литві ситуація ще гірша. Понад чотири тисячі мігрантів перетнули кордон цього року. Тоді як минулого - лише 80. Парламент підтримав рішення збудувати стіну, завдовжки 500 кілометрів.
Лауринас Кащунас, голова парламентського комітету з національної безпеки Литви:
Цей закон допоможе нам впровадити проєкт з один-два роки. Це буде велика стіна, чотири метри заввишки, з колючим дротом. Це буде міцний фізичний бар'єр.
Побільшало шукачів притулку і в Польщі. Усі три країни звинувачують білоруського лідера Лукашенка в гібридній війні. На їхню думку, він не зупиняє мігрантів, щоб тиснути на Євросоюз задля зняття санкцій. Новина про те, що Лукашенко відкриває кордони, докотилася у найвіддаленіші країни.
Аман Мехарі, мігрант з Еритреї:
Спершу ми почули, що Лукашенко сказав по телевізору, що не стримуватиме мігрантів. Спершу ми не повірили, а потім побачили відео, як інші люди перетинають кордон. Коли я побачив, що там вільно, то вирішив і сам спробувати.
У Литві звинувачують ЄС у сповільненій реакції на кризу, але все ж сподіваються на допомогу.
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В немилість також потрапив крам із Литви та Польщі. Така вимога через санкції, запроваджені сусідніми країнами проти режиму Лукашенка
Надзвичайну ситуацію на кордоні з Білоруссю пропонує оголосити міністр внутрішніх справ країни Марія Голубєва. Якщо рішення ухвалять, латвійські прикордонники зможуть затримувати мігрантів і розвертати їх на кордоні, який вони перетнули
Він має забрати мігрантів, які незаконно намагалися потрапити до ЄС через білоруський кордон. Іракське МЗС також закликало своїх співгромадян "не потрапляти в пастку" до контрабандистів
В немилість також потрапив крам із Литви та Польщі. Така вимога через санкції, запроваджені сусідніми країнами проти режиму Лукашенка
Наразі більшість мігрантів вдається зупиняти. Людей, які дійсно потребують допомоги жінок та дітей - залишають у тимчасових притулках. Усіх інших почали завертати назад