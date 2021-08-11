Епідситуація в Україні повністю контрольована - Денис Шмигаль [ Редактировать ]
Адаптивний карантин в Україні продовжили щонайменше до першого жовтня. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр. Додав, що лікарні забезпечені ліжками з підведеним киснем майже на 100%. Окремо закуплено 15 тисяч кисневих концентраторів. Денис Шмигаль запевнив, що епідситуація під контролем.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Поточна епідемічна ситуація повністю контрольована, але, нажаль, фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо зростання кількості госпіталізацій власне важких хворих. За минулий тиждень в Україні зробили майже один мільйон щеплень будемо і надалі прискорюватись, вакцина у нас є в достатній кількості аби кожен бажаючий міг отримати захист.
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