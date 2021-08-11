Щеплення за минулу добу отримали щонайменше сто сімдесят тисяч людей

Для України ж дедалі актуальнішим стає штам "Дельта". Нові випадки заражень щодня фіксують у різних регіонах. Погіршується й загальна статистика.

Напередодні ковідом інфікувалися понад тисячу сто українців. Одужали майже стільки ж. Померли 25 пацієнтів. Найбільше хворих у Києві, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях.

Щеплення за минулу добу отримали щонайменше сто сімдесят тисяч людей. Загалом від початку кампанії вакцинувалися майже чотири з половиною мільйони.