Поки що в державах із найнижчими доходами укол отримали лише дві людини зі ста

Ситуацію з імунізацією у світі у ВООЗ називають "ганебною". Там вважають неприпустимим, що жителі багатьох країн узагалі не мають доступу до вакцин. Як пропонують вирішувати цю проблему - про це в наступному сюжеті.

Вирішити проблему доступу до вакцини проти Ковіду до вересня. Із таким закликом до президентів, лідерів та очільників світових корпорацій звернувся представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Брюс Ейлвард. ВООЗ прагне, аби в кожній країні щепилися щонайменше 10 відсотків громадян.

Але поки що в державах із найнижчими доходами укол отримали лише дві людини зі ста. Покращити показники щеплення Україні допоможе Греція. Тамтешній уряд готовий надати нам 100 тисяч доз вакцини "Астразенека". Таких домовленостей досягли прем'єр-міністри двох країн.

Тим часом на Філіппінах ажіотаж на вакцинацію. Кількома містами поблизу столиці - Маніли - невідомі пустили чутки, начебто нещеплених не випускатимуть із дому. Через це до пунктів вакцинації вишикувалися довгі черги. Медикам довелося продовжити робочий день.

А в Німеччині з 23 серпня почнуть діяти нові обмеження для невакцинованих і тих, хто ще не перехворів на коронавірус. Вони мають проходити обов'язкове тестування для відвідання громадських закладів, як-то кафе, кінотеатри та лікарні. Для цього підходить швидкий тест на антиген, зроблений не пізніше ніж за добу до виходу в люди. ПЛР-тест діятиме два дні. Уникнути обмежень зможуть лише малі діти й школярі.