Відсоток смертності в півтора-два рази вищий, ніж в уханського варіанту

Новий найнебезпечніший. Американські медики розповіли про особливості "Йота" штаму коронавірусу. Уперше його виявили торік у листопаді в Нью-Йорку. І відтоді досліджували.

І от тепер науковці Колумбійського університету заявили - "Йота" передається на 25 відсотків швидше, ніж будь-які інші штами. А відсоток смертності в півтора-два рази вищий, ніж в уханського варіанту. Особливо для людей поважного віку. Натомість ризик повторного зараження - невисокий.