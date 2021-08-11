Світу загрожує новий штам коронавірусу [ Редактировать ]
Новий найнебезпечніший. Американські медики розповіли про особливості "Йота" штаму коронавірусу. Уперше його виявили торік у листопаді в Нью-Йорку. І відтоді досліджували.
І от тепер науковці Колумбійського університету заявили - "Йота" передається на 25 відсотків швидше, ніж будь-які інші штами. А відсоток смертності в півтора-два рази вищий, ніж в уханського варіанту. Особливо для людей поважного віку. Натомість ризик повторного зараження - невисокий.
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