Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні [ Редактировать ]
Адаптивний карантин в Україні продовжили щонайменше до першого жовтня. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль. Додав, що лікарні забезпечені ліжками з підведеним киснем майже на 100%. Окремо закуплено 15 тисяч кисневих концентраторів.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Поточна епідемічна ситуація повністю контрольована, але на жаль фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо зростання кількості госпіталізацій власне важких хворих. За минулий тиждень в Україні зробили майже 1 мільйон щеплень будемо і надалі прискорюватись, вакцина у нас є в достатній кількості аби кожен бажаючий міг отримати захист.
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