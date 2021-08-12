Адаптивний карантин в Україні продовжили щонайменше до першого жовтня. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль. Додав, що лікарні забезпечені ліжками з підведеним киснем майже на 100%. Окремо закуплено 15 тисяч кисневих концентраторів.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: