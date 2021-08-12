Сицилію накрило рекордною спекою [ Редактировать ]
49 градусна спека на італійській Сицилії. Це новий температурний рекорд Європи. Острова сягнули розпечені повітряні маси з Африки - пояснюють синоптики. А рятувальники готуються до масштабних лісових пожеж. І гасять осередки, які зайнялися кілька днів тому.
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