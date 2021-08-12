В Египте кобра убила семью из четырех человек и водителя такси, сообщает Arab News.

Все началось с того, что водитель микроавтобуса согласился перевезти ящик с коброй из Александрии в мухафазу Кафр-эль-Шейх на севере Египта. Он положил кобру, закрытую в коробке, в багажник, и отправился в путь.

По дороге таксист подобрал семью из четырех человек. Знали ли люди, садившиеся в авто, о том, что вместе с ними едет ядовитая змея, неизвестно.

В пути кобра смогла выбраться из коробки и проползла под пассажирские сидения. После чего напала на находящихся в машине людей. От ее смертельных укусов погибли все люди находившиеся в микроавтобусе.

После нападения кобры потерявший управление автомобиль врезался в бетонный барьер. Кобра вылезла и попыталась уползти, но ее заметили и увидели свидетели аварии.

Напомним, что нападение змей не редкость и в Украине. Последний случай произошел в конце июля во Львовской области. Пострадали сразу двое детей.