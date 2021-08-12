В четверг, 12 августа, в аэропорту Борисполь ожидают возвращения призеров Олимпиады в Украину. Из Токио прилетят каратистка Анжелика Терлюга и велоспортсменка Елена Старикова, которые завоевали для Украины серебро. А также возвращаются бронзовые медалисты: каратист Станислав Горуна и легкоатлетка Ярослава Магучих. Об этом пишет "Страна".

Так, Ярослава Магучих рассказала, что первым делом сделает, когда приедет домой.

Первое, что я сделаю - пообщаюсь со своей семьей. У меня есть крестница, я очень по ней скучала. Я очень счастлива, что я вернулась в Украину с "бронзовой" медалью, потому что для меня она как "золотая". И я очень счастлива наконец-то я дома и буду проводить время со своей семьей.

Также легкоатлетка Ярослава Магучих ответила на вопрос, как относится к травле после фото с российской спортсменкой.

У нас свобода слова, поэтому я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает. Также хочу поблагодарить тех, кто меня критикует - это такой опыт для меня, который сделает меня сильнее.

По ее словам, в ее фото с российской спортсменкой не было никакой политики.

Все обычно поздравляют друг друга после соревнований.

Напомним, ранее на Магучих обрушилась волна хейта и травли в социальных сетях из-за совместного фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, которая завоевала золотую медаль Олимпиады. Легкоатлетку Магучих вызвали в Минобороны за объятия с доверенным лицом Путина.

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