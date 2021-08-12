Сотні афганських солдатів здалися бойовикам "Талібану". Це сталось поблизу міста Кундуз. Вояки відбивали наступ на військову базу кілька днів. Зрештою капітулювали. "Талібан" вже контролює більшу частину країни.

Бої наближаються до Кабула. Як прогнозує ВВС, таліби можуть захопити столицю до кінця осені. Радикальний рух помітно активізувався після того, як майже весь американський контингент залишив країну.

Нині ж у Вашингтоні вирішують, чи закривати посольство та повертати своїх дипломатів додому.