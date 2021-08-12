В населенном пункте Наталовка, который находится в Запорожском районе, женщина облила себя бензином и подожгла. Об этом страшном инциденте рассказали в областном центре экстренной медицинской помощи Запорожкой ОГА.

В результате происшествия, пострадавшая получила 90% ожоги кожного покрова 2-3 степени, а также повреждения верхних дыхательных путей.

Пострадавшая получила ожоги туловища, конечностей II-III степеней 90%, ожог верхних дыхательных путей и была госпитализирована в больницу в города Запорожье.

Отмечается, что на место происшествия была вызвана фельдшерская и реанимационная "скорая" помощь. В настоящее время мотивы поступка 51-летней женщины остаются неизвестными.

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Кроме того, на столичной Троещине мужчина залез на крышу одного из киосков и, облившись жидкостью, похожей на бензин, угрожал поджечь себя. Дело в том, что сейчас в микрорайоне происходит снос киосков и МАФов, что и могло спровоцировать ситуацию, так как коммунальщики подобрались и до его точки продажи.

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