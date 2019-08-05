В Киевской области в селе Подгорцы Обуховского района произошел жуткий инцидент на почве дележки имущества мужчины с бывшей женой. Известно, что пенсионер облил себя бензином и подпалил, передает "Информатор".

По предварительной информации, конфликт возник на почве дележки металлолома. Бывшая жена намеревалась сдать его, однако пенсионер потребовал оставить все во дворе. Он заявил, что, в противном случае, он подожжет себя.

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Ссора только усугублялась, затем мужчина облил себя топливом. В этот момент напуганная дочь вызвала полицию.

Правоохранители попытались успокоить мужчину, однако он достал зажигалку и поджег себя. Полицейские успели потушить пенсионера и спасли ему жизнь. 72-летнего пострадавшего доставили в больницу, где врачи ему оказали помощь.

Фото: Нацполиция

Ранее сообщалось, что в Киеве из окна выбросился больной мужчина, а также в столице нашли труп женщины со связанными руками.