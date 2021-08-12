Байден скликає віртуальний саміт за демократію [ Редактировать ]
Віртуальний саміт за демократію скликає американський президент Джо Байден. Подія запланована на грудень - участь у ній візьмуть глави держав, лідери громадянського суспільства, благодійних організацій і приватного сектору.
Імен учасників наразі не розголошують. Серед анонсованих тем - захист від авторитаризму, дотримання прав людини та боротьба з корупцією.
по теме
Знаменитий сенатор Тед Круз - представник Техасу, чоловік впливовий і авторитетний, вийшов "на стежку війни"
Його основне завдання на новій посаді - зменшення економічних ризиків від газогону для України та держав НАТО і ЄС
Адміністрація Джо Байдена готує нову політику в сфері експорту озброєнь
Чому президент США втрачає популярність і від чого залежить рівень підтримки Байдена?
Як прогнозує ВВС, таліби можуть захопити столицю до кінця осені. Радикальний рух помітно активізувався після того, як майже весь американський контингент залишив країну