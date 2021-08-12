Трехлетний малыш борется с саркомой и срочно нуждается в помощи [ Редактировать ]
Трехлетний Никита Кацалап срочно нуждается в помощи. Сумма, которая необходима для его лечения, оказалась неподъемной для семьи. Обеспокоенные родители просят помочь всех небезразличных, чтобы вылечить малыша.
В мае 2021 года у Никитки диагностировали эмбриональную рабдомиосаркому. И родители стали искать клинику где малыша вылечат с наименьшим уроном для его здоровья в будущем.
Такую клинику, специализирующуюся на саркомах у деток, нашли в Германии. Но, клиника выставила счет на лечение в 100000 евро. Сумма неподъемная для семьи, поэтому родители просят о помощи.
В данный момент Никитик проходит химиотерапию в детской областной больнице, которая дается ему очень непросто. Он очень ждет своего полного выздоровления.
Карта для помощи Никите:
- 5168757391710029 - Кацалап Марина Юрьевна
- 5168745108531630 - Кацалап Сергей Григорьевич
- Сбербанк - 4276550051996836 Данилюк Ирина Васильевна
- Монобанк - 5375411406395710 Кацалап Марина Юрьевна
Валютные карты:
- В евро: 5168745108887487 Katsalap Serhii
- В долларах: 4149499381623535 Katsalap Serhii
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