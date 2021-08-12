Над Черным морем формируется циклон: что это значит [ Редактировать ]
В пятницу, 13 августа, в Украине будет солнечная погода, однако над Черным морем формируется циклон. Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.
Антицилон ELFI принесет в Украину погоду с умеренными значениями температуры днем и уже довольно свежими ночами и утрами.
Тем не менее, над востоком Черного моря образуется локальный циклон.
Особенно его влияние ощутят в районе Керченского пролива. А некоторые юго-восточные области Украины затронут кратковременные дожди.
Только в Запорожской, Донецкой, Луганской области и в Крыму будет кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно северо-западный 7-12 м/с.
Температура ночью +10+15, на юге и востоке страны +16+21, днем +23+28; в Карпатах ночью +5+10, днем +17+22.
Ранее мы писали о том, что август принесет очередные погодные сюрпризы.
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