В ближайшие дни в Украине будет жарко, погода будет сухой. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Исключением станут только южные и восточные области, та пройдут дожди. Однако потом в Украине ударит африканская жара.

Взгляните на эту прогностическую температурную карту на завтра, 13-го августа, и спешите насладиться комфортной погодой. Поскольку в пятницу воздух будет замечательным, в течение дня +24...+29 градусов.

Комфортная температура сохранится в стране до понедельника. С 16 августа в Украине воздух прогреется до +30…+ 35 градусов.

Ранее мы писали о том, что август принесет очередные погодные сюрпризы.

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