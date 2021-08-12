У Запоріжжі затримали банду грабіжників потягів [ Редактировать ]
На Запоріжжі поліція викрила злочинну організацію, яка обкрадала вантажні потяги. До угруповання входило 4 десятки людей. Спеціалізувалися на крадіжках міндобрив та вугілля на залізничних станціях або ж під час руху поїздів. Потім накрадене продавали місцевим жителям та приватним підприємцям.
Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
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