Шведский филиал американской корпорации McDonald’s открыл в Стокгольме парикмахерскую. Посетителям будут делать однотипные прически "Golden M", напоминающие логотип бренда.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

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В McDonald’s заявили, что вдохновились "культовой прической для мужчин из 90-х". Характерная примета стрижки - длинная челка, разделенная прямым пробором и обрамляющая лицо. В 90-е такую прическу носили Дэвид Бекхем, Леонардо Ди Каприо и другие.

"Когда мы поняли, что люди носят наши "золотые арки" (распространенное название логотипа McDonald’s, который представляет собой стилизованное изображение первой буквы бренда), мы должны были действовать", - отметил директор по маркетингу McDonald’s Sweden Стаффан Экстам.

Отмечается, что компания открыла барбершоп не только для того, чтобы охранять символ бренда, но и чтобы сделать его популярным для всех.

В McDonald’s обещают, что те, кто решится сделать прическу "Golden M", смогут получить бесплатный бигмак через приложение Golden M Detector.

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