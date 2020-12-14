"Макдональдс" открыл парикмахерскую: клиентов угощают бургером [ Редактировать ]
Шведский филиал американской корпорации McDonald’s открыл в Стокгольме парикмахерскую. Посетителям будут делать однотипные прически "Golden M", напоминающие логотип бренда.
Об этом сообщает телеканал Fox News.
В McDonald’s заявили, что вдохновились "культовой прической для мужчин из 90-х". Характерная примета стрижки - длинная челка, разделенная прямым пробором и обрамляющая лицо. В 90-е такую прическу носили Дэвид Бекхем, Леонардо Ди Каприо и другие.
"Когда мы поняли, что люди носят наши "золотые арки" (распространенное название логотипа McDonald’s, который представляет собой стилизованное изображение первой буквы бренда), мы должны были действовать", - отметил директор по маркетингу McDonald’s Sweden Стаффан Экстам.
Отмечается, что компания открыла барбершоп не только для того, чтобы охранять символ бренда, но и чтобы сделать его популярным для всех.
В McDonald’s обещают, что те, кто решится сделать прическу "Golden M", смогут получить бесплатный бигмак через приложение Golden M Detector.
Ранее мы писали о том, что женщина 24 года хранила еду из McDonald’s: фастфуд "не постарел". Некоторые пользователи соцсети отметили, что бургер и картошка все еще выглядят съедобными.
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