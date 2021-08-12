В среду, 11 августа, в городе Вишневое Киевской области произошло дерзкое ограбление. Родители оставили свою 8-летнюю дочь в машине и пошли домой забрать вещи. В этот момент мужчина воспользовался ситуацией, заставил ребенка открыть авто и вырвал из рук девочки мобильный телефон.

Об этом сообщил начальник полиции в Киевской области Андрей Небытов в Facebook.

"Уже постфактум испуганные родители попытались помочь ситуации. К счастью, на соседней улице находились сотрудники уголовного розыска полиции Киевской области, которые на горячем задержали грабителя", - говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался 54-летний уроженец Горловки. Мужчина работал в окрестностях Вишневого на стройке, а в свободное время занимался преступной деятельностью. В ситуации с девочкой он просто воспользовался моментом. Преступник заметил, что она осталась одна в авто.

Девочка находится в шоковом состоянии. Преступника же арестовали и сообщили о подозрении.

"Мы же все понимаем, что в этой ситуации злодей мог сделать с ребенком что угодно. В который раз обращаюсь к родителям! Не оставляйте малолетних детей без присмотра, тем более с ценными вещами. Ситуации, когда дети остаются в салоне авто сами, вообще недопустимы", - добавил Небытов.

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