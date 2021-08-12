Осталась в машине одна: под Киевом мужчина ограбил 8-летнюю девочку [ Редактировать ]
В среду, 11 августа, в городе Вишневое Киевской области произошло дерзкое ограбление. Родители оставили свою 8-летнюю дочь в машине и пошли домой забрать вещи. В этот момент мужчина воспользовался ситуацией, заставил ребенка открыть авто и вырвал из рук девочки мобильный телефон.
Об этом сообщил начальник полиции в Киевской области Андрей Небытов в Facebook.
"Уже постфактум испуганные родители попытались помочь ситуации. К счастью, на соседней улице находились сотрудники уголовного розыска полиции Киевской области, которые на горячем задержали грабителя", - говорится в сообщении.
Злоумышленником оказался 54-летний уроженец Горловки. Мужчина работал в окрестностях Вишневого на стройке, а в свободное время занимался преступной деятельностью. В ситуации с девочкой он просто воспользовался моментом. Преступник заметил, что она осталась одна в авто.
Девочка находится в шоковом состоянии. Преступника же арестовали и сообщили о подозрении.
"Мы же все понимаем, что в этой ситуации злодей мог сделать с ребенком что угодно. В который раз обращаюсь к родителям! Не оставляйте малолетних детей без присмотра, тем более с ценными вещами. Ситуации, когда дети остаются в салоне авто сами, вообще недопустимы", - добавил Небытов.
Ранее сообщалось, что в Киеве уголовник с ножом ограбил почту.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире
по теме
В детскую городскую больницу Николаева поступил 11-летний мальчик в состоянии алкогольного опьянения
Предварительно известно, что у девочки давно были серьезные проблемы с сердцем и почками
Он забрал с собой украшений, предварительно, на сумму почти 2 млн евро
Сьогодні роковини Скнилівської трагедії. 19 років тому на військовому аеродромі біля Львова сталася катастрофа, яку назвали наймасштабнішою, з тих, що будь-коли траплялися під час авіашоу
В отеле Bugaz Sea View произошла вспышка заболевания острой кишечной инфекцией среди детей