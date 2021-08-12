Невезучего одессита обокрали дважды за день: опоила девушка и ограбил кавказец (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Одессе мужчину ограбили дважды за один день. Об этом сообщает пресс-служба Одесской полиции.
Сначала 35-летнего одессита обокрала 24-летняя девушка, знакомство с которой он отмечал на пляже в Аркадии за бокалом вина. Барышня дождалась, когда подвыпивший кавалер уснет, а потом сняла с его пальца кольцо, забрала смартфон и несколько тысяч гривен.
Когда мужчина проспался, ему предложил помощь 22-летний выходец из Закавказья. Парень предложил растерянному и похмельному мужчине отвезти его домой. Поднявшись вместе с пассажиром в квартиру, якобы для получения оплаты за проезд, иностранец ударил его по голове, а потом отобрал все ценное, что было в квартире - золото и несколько тысяч долларов.
Потерпевший обратился в полицию. Следователям понадобилось всего несколько часов, чтобы выйти на след преступников. "Воровайку" разыскали в центре города, а кавказца через несколько дней задержали под Черниговом, когда он пытался пересечь границу и уехать в другое государство. Как оказалось, он разыскивается полицией Киева по подозрению в грабеже.
Иностранца отправили в СИЗО, его будут судить за грабеж (ч.3 ст.186 УГУ), ему грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.
Девушку привлекли за воровство (ч.1 ст.185 УКУ). Ее могут наказать либо штрафом от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.
Напомним, что в Одессе задержали членов итальянской мафии "Ндрагета" с 60 килограммами кокаина.
по теме
После просмотра записей с видеокамер системы "Безопасный город", следователи быстро вышли на след воришки. Как оказалось, кражу совершила молодая девушка. Она заметила дипломата, у которого на плече висела сумка, в подземном переходе
Зловмисник з місця події втік на автомобілі. Щоб його знайти, поліція ввела в місті спецоперацію
Душегубу сообщили о преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 187 "Разбой" и ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное заключение. Полиция продолжает розыск его сообщников
В основном бандиты действовали по заказу организованной преступности, которые попали в поле зрения правоохранительных органов и хотели избежать уголовного преследования. "Наемники" посылали полицейским и судьям письма с угрозами расправы, а в качестве предупреждения портили или сжигали автомобили
Главарем банды оказался 42-летний бывший сотрудник СБУ и спецподразделения "Альфа" Александр Оверченко по прозвищу "Сенсэй". Он является президентом Федерации содействия развитию спорта и рукопашного боя в Украине
В августе 2002 году в Северодонецке произошло резонансное событие - исчезли супруги - мужчина и женщина, которые занимались небольшим бизнесом на местном рынке. В начале 2021 года оперативники Управления уголовного розыска получили оперативную информацию, что к совершению этого преступления может быть причастен местный житель