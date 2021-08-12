В Одессе мужчину ограбили дважды за один день. Об этом сообщает пресс-служба Одесской полиции.

Сначала 35-летнего одессита обокрала 24-летняя девушка, знакомство с которой он отмечал на пляже в Аркадии за бокалом вина. Барышня дождалась, когда подвыпивший кавалер уснет, а потом сняла с его пальца кольцо, забрала смартфон и несколько тысяч гривен.

Когда мужчина проспался, ему предложил помощь 22-летний выходец из Закавказья. Парень предложил растерянному и похмельному мужчине отвезти его домой. Поднявшись вместе с пассажиром в квартиру, якобы для получения оплаты за проезд, иностранец ударил его по голове, а потом отобрал все ценное, что было в квартире - золото и несколько тысяч долларов.

Потерпевший обратился в полицию. Следователям понадобилось всего несколько часов, чтобы выйти на след преступников. "Воровайку" разыскали в центре города, а кавказца через несколько дней задержали под Черниговом, когда он пытался пересечь границу и уехать в другое государство. Как оказалось, он разыскивается полицией Киева по подозрению в грабеже.

Иностранца отправили в СИЗО, его будут судить за грабеж (ч.3 ст.186 УГУ), ему грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

Девушку привлекли за воровство (ч.1 ст.185 УКУ). Ее могут наказать либо штрафом от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

Напомним, что в Одессе задержали членов итальянской мафии "Ндрагета" с 60 килограммами кокаина.