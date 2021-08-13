Кіпр дозволив в'їзд вакцинованим українцям [ Редактировать ]
Кіпр дозволив в'їзд українцям, щепленим індійськими та китайськими вакцинами. Про це повідомили в українському посольстві. До переліку потрапили препарати Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinofarm, Sinovac і CoviShield.
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