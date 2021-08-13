МЗС України закликає громадян негайно виїхати з Афганістану [ Редактировать ]
"Талібан" захопив друге найбільше місто Афганістану - Кандагар, що на півдні. Також після запеклих боїв увійшов у місто Герат на заході. Під контролем ісламістів уже 12 з 34 провінцій.
Активні сутички розпочалися після того, як США почали з Афганістану виводити війська. В МЗС України закликали наших громадян негайно покинути країну, а тим, хто планує відвідати - утриматися від поїздок.
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