Знаменитый украинский спортсмен попался на допинге и лишился чемпионского титула [ Редактировать ]
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Многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу среди любителей, знаменитый украинский кикбоксер Артур Кишенко попался на допинге.
34-летний одессит провалил допинг-тест после боя в среднем весе (до 81 кг) с Йоханом Лидоном на турнире Arena Fight Championship в июле 2019 года.
В том поединке Артур провел все пять раундов, одержал победу единогласным решением судей и стал чемпионом.
По итогам расследования, украинец был отстранен Национальным антидопинговым агентством Франции (AFLD) сроком на 4 года. Наказание отсчитывается от момента сдачи анализов и продлится до 24 июля 2023 года. Титул украинского спортсмена был отдан Лидону.
"Я начал драться в 2006 году, в разных организациях. И у меня никогда не было проблем с допинг-контролем, пока я выступал в этих гигантах кикбоксинга. Но одна новая маленькая французская организация объявляет, что мой допинг-тест положительный. И самое интересное, что я был единственным с положительным допинг-тестом на этом ивенте. Только лучший боец мира имел положительный тест. Но не беспокойтесь, это только начало. Я скоро вернусь с ответом", – цитирует Кишенко, сообщает "Новости кикбоксинга".
Как ранее сообщали, вторая ракетка Украины сдала положительный тест на допинг.
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