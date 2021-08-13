В пятницу, 13 августа, в Киеве частично перекроют движение по Северному мосту. Ограничения будут действовать две недели. Об этом сообщила пресс-служба "Киевавтодора".

Перекрытие движение на части моста связано со средним ремонтом дорожного покрытия. Новые правила проезда начнут действовать с 21:00 и продлятся до 30 августа.

Ремонтировать будут дорогу в направлении левого берега. Коммунальщики будут работать в направлении левого берега. Киевлян просят учитывать это при построении маршрутов и планировании поездок.

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