Под Хмельницким мужчина получил срок за "карантинные" выплаты [ Редактировать ]
В Хмельницкой области мужчина незаконным образом получил 8 тысяч гривен карантинных выплат. Об этом сообщает пресс-служба Нетишинского городского суда.
Во время введения карантинных ограничений, введенных в "красной зоне", 71-летний обвиняемый работал, поэтому не имел права претендовать на выплаты. Фемида приговорила мужчину к 3 годам лишения свободы и 1 году испытательного срока.
Признать виновным в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст. 190 УК Украины и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. На основании ст. 75 УК Украины освободить от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 (один) год.
Отмечается, что согласно 75 статье Уголовного кодекса Украины, виновный полностью признал свою вину или пошел на сделку со следствием.
Читайте также, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с октября украинцы старше 75 лет будут получать дополнительные пенсионные выплаты. В прошлом году правительство впервые ввело программу доплат пенсионерам старше 80 лет, теперь они ежемесячно дополнительно получают по 500 гривен.
Кроме того, Кабинет министров планирует разработать меры усиления карантина в Украине. Но конкретных предложений пока нет, скорее всего, это будет касаться ужесточения правил при въезде в Украину из стран, где фиксируется всплеск заболеваемости.
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