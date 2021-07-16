Кабинет министров планирует разработать меры усиления карантина в Украине. Но конкретных предложений пока нет.

Об этом сообщил источник в Министерстве здравоохранения Украины.

"Скорее всего, это будет касаться ужесточения правил при въезде в Украину из стран, где фиксируется всплеск заболеваемости. Но эти изменения рассмотрят не раньше следующей недели", - сказал собеседник.

Читайте также, в Украине в ближайшее время может вырасти количество зараженных штаммом коронавируса "Дельта". Больных с подозрением на заболевание, вызванное именно индийским штаммом, уже стало больше, правда ли украинцы массово заразились штаммом Дельта, можно будет уже на следующей неделе.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел селекторное совещание, на котором обсудил готовность к потенциальной вспышке нового штамма коронавируса в Украине. Сейчас в Европе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма "Дельта" и в Украине эта мутация также зафиксирована.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.