У чеському зоопарку показали новонароджених левенят [ Редактировать ]
У чеському зоопарку публіці показали двох новонароджених левенят. Дитинчата з'явилися на світ ще в липні. Але у звіринці чекали, поки вони зміцніють. Ветеринари запевняють: нині маленькі леви почуваються добре.
Габріела Лінгарт, ветеринар:
Ми регулярно їх зважуємо та перевіряємо, як вони розвиваються та ростуть. Ще принаймні кілька тижнів ми постійно наглядатимемо за ними. І вже за місяць, думаю, випустимо їх, щоб вони могли гуляти самі.
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У чеському зоопарку публіці показали двох новонароджених левенят
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