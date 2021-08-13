У чеському зоопарку публіці показали двох новонароджених левенят. Дитинчата з'явилися на світ ще в липні. Але у звіринці чекали, поки вони зміцніють. Ветеринари запевняють: нині маленькі леви почуваються добре.

Габріела Лінгарт, ветеринар: