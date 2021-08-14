Украинцев предупредили о чрезвычайной опасности: что произошло [ Редактировать ]
На территории Украины в период субботы и воскресенья объявили чрезвычайную пожарную опасность в связи с жаркими погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометеоцентра.
Предупреждение от синоптиков коснулось, преимущественно, восточных и западных регионов. Таким образом, с 14 по 16 августа в Харьковской области, Луганской области, Киевской области, Сумской области и Полтавской области объявлена чрезвычайная опасность возникновения открытого пламени.
Отмечается, что в северных и центральных регионах частях Украины, а именно Харьковской, Луганской, Тернопольской, а также Ривненской и Винницкой областях будет объявлена ЧС. Известно, что пожарная опасность являет собой опасное сочетание воздуха, высокой температуры и засушливых погодных условий.
Читайте также, на территории Украины объявили штормовое предупреждение. Украинские регионы накроют сильные дожди и град, синоптики прогнозируют в отдельных районах юго-восточных регионов страны град и шквальный ветер, скоростью от 15 до 20 метров в секунду.
Кроме того, уровень воды в реках Украины поднимется, в стране возможны подтопления, селевые потоки и оползни. В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока.
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