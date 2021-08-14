"Опозиційна платформа - За життя" закликає забезпечити соціальну підтримку населення під час ймовірного локдауну - Юрій Бойко

Треба дуже ретельно передбачити заходи підтримки і людей і промисловості, щоб це було дійсно справедливо, - наголосив народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко