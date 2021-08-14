Знизити тарифи і підняти соціальні стандарти: в "Опозиційній платформі - За життя" закликають владу зробити подарунок українцям до свята Незалежності [ Редактировать ]
10 днів залишилось до святкування 30-річчя Незалежності України. В опозиції закликають владу зробити подарунок українцям, який вони дійсно запам'ятають.
Що могло б стати для українців найкращим подарунком до Дня Незалежності України?
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Самый лучший подарок - это заключения мира в день 30-летия на Донбассе. Это снижение тарифов коммунальных тарифов, снижение цен на продукты питания и повышение социальных выплат тем людям, которые в этом нуждаются и которые почувствуют, что государство - для них. Такое не забудется.
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