Погода в Украине станет жаркой с самого начала новой недели. Синоптики рассказали, когда и где сильно повысится температура.

"15-17 августа в северных, центральных, Харьковской, Луганской и Ровенской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - предупредили синоптики Украинского гидрометцентра.

По словам синоптика Наталки Диденко, жара в понедельник, 16 августа, будет доминировать. В большинстве областей ожидается в течение дня +28+32 градуса.

Во вторник-среду будет все еще жарко, но на западе температура снизится до +23+28 градусов из-за холодной воздушной массы, которая ворвется в регион.

В Киеве неделя начнется жарой и солнцем. Температура воздуха в столице будет достигать +30 +32 градусов в понедельник и во вторник.

Однако в среду температура начнет снижаться, достигнув к концу недели +23+24 градусов.

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