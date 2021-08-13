У британского легкоатлета могут отобрать медаль: серебряный призер Олимпиады попался на допинге (фото) [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в эстафете 4 х 100 метров британец Чиджинду Уджи отстранен от соревнований, сообщает BBC.
Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) открыл против спринтера дисциплинарное дело за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе 27-летнего атлета с Игр в Токио обнаружили запрещенные вещества остарин и S-23.
Кроме Уджи по итогам тестирования, проводимого на Олимпиаде в Токио Международным агентством допинг-тестирования (ITA), также открыты дисциплинарные дела против еще трех атлетов:
- Альсадика Мику из Бахрейна (бег на 1500 метров; переливание крови),
- Беника Абрамяна из Грузии (толкание ядра; применение запрещенных веществ);
- Марка Одиамбо из Кении (бег на 100 и 200 метров; применение запрещенного вещества).
Британский легкоатлет может запросить вскрытия пробы "Б", но если и она покажет положительный результат, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд. А уже суд примет решение о дисквалификации Чиджинду и всей сборной Великобритании.
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