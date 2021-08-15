"Талібан" захоплює владу в Афганістані. З країни вже втік президент Ашраф Гані. В Кабулі люди масово знімають гроші з банкоматів та спаковують валізи. А посольства США та країн ЄС вивозять своїх співробітників.

Після місячного протистояння та боїв по всій країні сьогодні вранці сили "Талібану" підійшли до столиці - Кабулу. Бойовики оголосили, що хочуть мирної передачі влади та пообіцяли утриматися від насильства. Мирні заклики підтримали в афганському уряді.

Абдул Саттар Мірзаквал, глава МВС Афганістану:

Ми гарантуємо безпеку Кабула. Тут не буде боїв, а буде мирна передача влади до перехідного уряду. І наша відповідальність - захистити цей процес.

Втім, цьому не надто вірять жителі афганської столиці. Люди масово кинулися знімати гроші з банкоматів. За даними деяких ЗМІ, вже тисячі мешканців залишили місто. Виїхали з країни президент Ашраф Гані та інші високопосадовці. Близько сотні військових афганської армії втекли до Узбекистану. Аби зупинити потік біженців, прикордонний контроль посилюють Іран та Пакистан. В "Талібані" запевняють: представникам попередньої влади не варто боятися помсти.

Шір Ахмад Мохадер, заступник губернатора провінції Герат від "Талібану":

Після того, як високопосадовці провінції Герат здалися "Талібану" та визнали Ісламський Емірат, вони отримали змогу безпечно повернутися додому. Те саме стосується і кабульського керівництва. "Талібан" виконує свої обіцянки.

Пізніше таліби увійшли до Кабулу - за їхніми словами, аби запобігти пограбуванням та насильству в районах, які залишили поліція та сили нацбезпеки. Дехто з жителів цьому радіє.

Обайдулла, житель Кабула:

Всі втомилися від війни, вибухів, терактів. Тепер все зміниться. Аллах милостивий і я сподіваюсь, що з встановленням ісламської системи у нашій країні, настане мир та стабільність, люди зможуть спокійно жити.

"Талібан" вже пообіцяв поважати права жінок та свободу слова. Мовляв, жінкам дозволять вчитися та працювати. А пресі можна буде критикувати уряд. Втім, за даними BBC, в регіонах, які раніше здалися бойовикам, жінок уже змушують вдягати бурку і дозволяють виходити з дому лише у супроводі чоловіків. А в Кандагарі працівницям банку сказали, що відтепер їхню роботу має виконувати родич-чоловік. На вулицях Кабула зафарбовують рекламу із зображенням жінок.

А ще таліби повідчиняли тюрми, звільнивши звідти в'язнів, чимало з яких раніше воювали за "ІДІЛ".

Західні країни екстрено евакуюють свої диппредствництва з Афганістану. США для вивезення співробітників направили до Кабула ще тисячу військових. У Британії - аби обговорити ситуацію в Афганістані - викликають з відпусток депутатів парламенту.