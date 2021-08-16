Шанувальники Елвіса Преслі влаштували грандіозний фестиваль рок-н-ролу у Німеччині [ Редактировать ]
Фестиваль "Елвіса Преслі" відбувся у Німеччині. Тисячі шанувальників легенди рок-н-ролу з'їхалися до містечка Бад-Наугайм. Які розваги пропонували організатори заходу та чому вирішили проводити фестиваль американського виконавця у Німеччині?
Назад у минуле вдалося повернутися цілому містечку на півдні Німеччини. Бад-Наухайм на три дні перетворився на столицю рок-н-ролу. Кабріолети, яскраві сукні та музика п'ятдесятих років минулого століття. Усе це - у пам'ять про "короля" рок-н-ролу Елвіса Преслі. Щороку найвідданіші фани легенди з'їжджаються до містечка, аби відчути атмосферу тієї епохи.
Марина Паравлик, учасниця фестивалю:
Це просто найкраща подія року. Ми приїжджаємо сюди на кожен фестиваль. Атмосфера, музика, старовинні автомобілі - це чудово!
Фестиваль Преслі почали організовувати ще з 2002 року. Щоразу сюди прибувають тисячі шанувальників з усіх куточків світу. У програмі: виступи кавер-груп з музичними творами Елвіса, виставка фото співака, парад старовинних автомобілів і конкурс двійників "короля". Окрім цього показують і кіно, також про Преслі.
Гвідо Парпарт, учасник фестивалю:
Цей фестиваль особливий саме учасниками. Усі ці люди одягнені так, як у п'ятдесятих роках, як у старі добрі часи. Чудово бачити чоловіків і жінок у вінтажному одязі. А ще - ця легендарна музика!
Німецький Бад-Наухайм обрали для фестивалю не випадково. Саме тут наприкінці 50-х років минулого століття проходив військову службу Елвіс Преслі. І хоча солдатом він був не простим: жив у власному будинку замість казарми, їздив на авто з водієм і збирав пресконференції, усе ж залишився в пошані як у побратимів, так і у місцевих жителів. Тут же "короля рок-н-ролу" знайшло його перше кохання, а згодом і дружина - Прісцила.
Сам Преслі називав Бад-Наухайм "другою батьківщиною". І місцеві відповіли взаємною любов'ю. Тут є і пам'ятник співаку, зберігайся його будинок і навіть світлофори мають зображення "короля рок-н-ролу".
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