Фестиваль "Елвіса Преслі" відбувся у Німеччині. Тисячі шанувальників легенди рок-н-ролу з'їхалися до містечка Бад-Наугайм. Які розваги пропонували організатори заходу та чому вирішили проводити фестиваль американського виконавця у Німеччині?

Назад у минуле вдалося повернутися цілому містечку на півдні Німеччини. Бад-Наухайм на три дні перетворився на столицю рок-н-ролу. Кабріолети, яскраві сукні та музика п'ятдесятих років минулого століття. Усе це - у пам'ять про "короля" рок-н-ролу Елвіса Преслі. Щороку найвідданіші фани легенди з'їжджаються до містечка, аби відчути атмосферу тієї епохи.

Марина Паравлик, учасниця фестивалю:

Це просто найкраща подія року. Ми приїжджаємо сюди на кожен фестиваль. Атмосфера, музика, старовинні автомобілі - це чудово!

Фестиваль Преслі почали організовувати ще з 2002 року. Щоразу сюди прибувають тисячі шанувальників з усіх куточків світу. У програмі: виступи кавер-груп з музичними творами Елвіса, виставка фото співака, парад старовинних автомобілів і конкурс двійників "короля". Окрім цього показують і кіно, також про Преслі.

Гвідо Парпарт, учасник фестивалю:

Цей фестиваль особливий саме учасниками. Усі ці люди одягнені так, як у п'ятдесятих роках, як у старі добрі часи. Чудово бачити чоловіків і жінок у вінтажному одязі. А ще - ця легендарна музика!

Німецький Бад-Наухайм обрали для фестивалю не випадково. Саме тут наприкінці 50-х років минулого століття проходив військову службу Елвіс Преслі. І хоча солдатом він був не простим: жив у власному будинку замість казарми, їздив на авто з водієм і збирав пресконференції, усе ж залишився в пошані як у побратимів, так і у місцевих жителів. Тут же "короля рок-н-ролу" знайшло його перше кохання, а згодом і дружина - Прісцила.

Сам Преслі називав Бад-Наухайм "другою батьківщиною". І місцеві відповіли взаємною любов'ю. Тут є і пам'ятник співаку, зберігайся його будинок і навіть світлофори мають зображення "короля рок-н-ролу".