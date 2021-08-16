Японія потерпає від сильних дощів. Внаслідок повеней і зсувів ґрунту 4 людини загинули.

У країні оголосили найвищий рівень небезпеки. Найбільше зачепило провінції Сага та Нагасакі. Там за останні дні випала рекордна кількість опадів, місцеві річки вийшли з берегів. Понад три сотні родин змушені були залишити свої домівки. Щонайменше двоє людей зникли безвісти.

За словами синоптиків, зливи в регіоні не вщухатимуть ще кілька днів.