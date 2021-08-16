В Україні за добу коронавірус забрав життя 14 людей [ Редактировать ]
417 нових випадків ковіду діагностували в Україні минулої доби. Такі дані Мінохорони здоров'я. 14 людей померли, одужали 248. Найбільше нових заражень у Києві, Одеській та Вінницькій областях.
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