Сьогодні на острів вже спорядили рятувальників зі США

Кількість жертв руйнівного землетрусу на Гаїті сягнула 1300. Поранених майже дві тисячі. Силу поштовхів, які струсили острів у ніч проти 15 серпня, оцінюють у 7,2 бали. Влада оголосила надзвичайний стан на один місяць.

Осередок нинішнього землетрусу знаходився за 75 кілометрів від місця попередньої катастрофи 2010 року. Тоді загинула майже чверть мільйона людей. Понад 300 тисяч були поранені.

Сьогодні на острів вже спорядили рятувальників зі США. Доправляють також гуманітарну допомогу з сусідніх країн Латинської Америки.