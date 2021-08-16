Землетрус на Гаїті забрав життя більше тисячі осіб [ Редактировать ]
Кількість жертв руйнівного землетрусу на Гаїті сягнула 1300. Поранених майже дві тисячі. Силу поштовхів, які струсили острів у ніч проти 15 серпня, оцінюють у 7,2 бали. Влада оголосила надзвичайний стан на один місяць.
Осередок нинішнього землетрусу знаходився за 75 кілометрів від місця попередньої катастрофи 2010 року. Тоді загинула майже чверть мільйона людей. Понад 300 тисяч були поранені.
Сьогодні на острів вже спорядили рятувальників зі США. Доправляють також гуманітарну допомогу з сусідніх країн Латинської Америки.
по теме
Силу поштовхів оцінюють у 7,2 бали - влада оголосила надзвичайний стан
У Північній і Південній Америці, Африці й Океанії опинився в десятці найспекотніших липнів. Вчені зазначають, що така екстремальна спека один із показників зміни клімату
Літаки ДСНС працювали поблизу провінцій Анталія та Іспарта. За цей час із повітря скинули майже тисячу тонн води
Найбільше постраждали північні регіони країни. Пів сотні будівель у трьох провінціях повністю або частково зруйновані. Багато людей потрапили в пастки в автомобілях та власних оселях. Понад дві тисячі місцевих жителів довелося евакуювали