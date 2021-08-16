Министерство соцполитики отменило постановление, предусматривающее прохождение комиссии для получения разрешения на круглосуточное обучения детей с особыми образовательными потребностями и детей с инвалидностью в специальных школах. Об этом сообщил председатель ВСК по расследованию нарушения прав ребенка, заместитель руководителя фракции "Cлуги народа" Павел Сушко.https://t.me/s/sushko_pavlo

"Наконец могу написать о долгожданной новости для родителей детей с ООП. Почти неделю ждали обнародования принятого 4 августа решения КМУ. Эта борьба продолжалась целый год! Но мы добились справедливости! Порядок зачисления детей на круглосуточное пребывание во всех типах учреждений изменен!", - написал он.

По словам народного депутата, предыдущий порядок, утвержденный No586 постановлением, предусматривающий получение разрешений, - отменен.

И отныне детей будут зачислять по приказу руководителя учреждения в соответствии с требованиями законодательства о заведении. Одновременно будут загружаться данные о причинах и сроках пребывания в заведении в единой информационной системе в соответствии с новым постановлением правительства No843.

"Это даст возможность провести сбор данных о количестве детей, зачисленных на круглосуточное пребывание, выяснить причины и в каждом случае отдельно, по возможности, способствовать решению проблем, которые стали причиной устройства (ребенка в такую спецшколу, - ред.).

"Новое постановление является сбалансированным с точки зрения интересов всех участников образовательного процесса и направлено на то, чтобы в учреждениях на круглосуточном пребывании были дети, у которых в этом есть необходимость", — пояснил Сушко. https://www.facebook.com/sushko.pavlo/posts/4093343800788568

Напомним, 3 августа, президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью" No 1664-ІХ, который Верховная Рада приняла 15 июля текущего года.

Также напомним, в "Софии Киевской" 13 августа открылась пятая юбилейная фотовыставка Photo Kyiv, посвященная теме инклюзии и безбарьерности.