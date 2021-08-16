І, як зазвичай після вихідних, коронавірусна статистика пішла на спад. По всій Україні зафіксували трохи більше як чотириста нових випадків. Найбільше хворих у столиці, Одеській і Вінницькій областях.

Одужали майже 250 людей. Вакцинувалися - понад п'ятдесят тисяч українців. Загалом щепилися вже майже сім з половиною мільйонів людей.