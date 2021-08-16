Перша Конституція і не лише вона. Уже завтра зранку кожен охочий зможе побачити оригінал угоди гетьмана Пилипа Орлика про права і вольності Війська Запорізького. Уперше за три століття документ потрапив в Україну.

Швеція погодилася позичити його для виставки до Дня Незалежності. Утім, будуть у експозиції й інші - не менш цікаві раритети. Які розкаже Анна Каменєва.

Перша конституція України вперше повернулася додому. Через 311 років. В Софію Київську завезли вісім унікальних експонатів. Із Швеції привезли гетьманську булаву, яка найімовірніше належала Івану Мазепі. І конституцію Пилипа орлика 1710 року. Вона написана латиницею. Це оригінал документу, який вірогідно було перекладено спеціально для шведського короля, який за документом ставав протектором України.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Ми повертаємо собі самих себе. Це важливо. 311 років ця книжечка не була в Україні.

Тобіас Тіберг, посол Швеції в Україні:

Унікальним цей документ робить те, що він містить у собі такі важливі положення як розподіл влади, право на самоврядування, створення парламенту.

В конституції Пилипа Орлика є преамбула,16 статей і присяга гетьмана. В статтях говориться про незалежність України, про визнання Константинопольського патріархату, про необхідність дружби з Кримським ханством. Є і соціальні статті.

В'ячеслав Корнієнко, заступник генерального директора Національного заповідника "Софія Київська":

Там щось цікаво проголошується, що потрібно створити такі умови, аби молодь не виїжджала за кордон на заробітки. Якщо ти чаєшь цей текст, важко уявити, що це початок ХVIII ст., а не якийсь 2020-2021 роки.

На виставці є й інші пам'ятки козацької доби. Це п'ять універсалів виданих гетьманом Мазепою. Та його клейнод. Ці експонати взяті з українських музеїв. Про враження від виставки ми розпитали у перших відвідувачів

Вже відзавтра кожен охочий може відвідати цю виставку. Триватиме вона до 15 листопада.