Джо Байден вперше прокоментував події в Афганістані [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден вперше прокоментував події в Афганістані. Він заявив, що американські військові не мусять брати участь у громадянській війні іншої країни.
Очільник Білого Дому додав - рішення вивести американські війська з країни було правильним, позаяк афганський уряд втік, а самі військові без бою склали зброю.
Також Байден попередив, що сили США дадуть "швидку і рішучу" відповідь, якщо таліби нападуть на громадян Сполучених Штатів або спробують зірвати евакуацію у Кабулі.
Нагадаємо, у лютому 2020 США і "Талібан" підписали мирову. А в квітні цього року Байден заявив про завершення місії в Афганістані. Саме після початку виведення американських військ і сил НАТО, таліби блискавично захопили найбільші міста країни, зокрема і столицю - Кабул.
Джо Байден, Президент США:
Ми витратили понад трильйон доларів за 20 років, ми навчили і забезпечили сучасною зброєю та спорядженням 300 тисяч співробітників афганських сил безпеки. Їхні сили більші за чисельністю військових багатьох наших союзників по НАТО. Ми виплачували їм зарплату, забезпечували утримання своїх ВПС. Те, чого немає у талібів - повітряних сил. І ми надавали підтримку з повітря. Ми давали їм усі шанси визначити своє майбутнє.
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