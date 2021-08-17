Президент США Джо Байден вперше прокоментував події в Афганістані. Він заявив, що американські військові не мусять брати участь у громадянській війні іншої країни.

Очільник Білого Дому додав - рішення вивести американські війська з країни було правильним, позаяк афганський уряд втік, а самі військові без бою склали зброю.

Також Байден попередив, що сили США дадуть "швидку і рішучу" відповідь, якщо таліби нападуть на громадян Сполучених Штатів або спробують зірвати евакуацію у Кабулі.

Нагадаємо, у лютому 2020 США і "Талібан" підписали мирову. А в квітні цього року Байден заявив про завершення місії в Афганістані. Саме після початку виведення американських військ і сил НАТО, таліби блискавично захопили найбільші міста країни, зокрема і столицю - Кабул.

Джо Байден, Президент США: