На Луганщині знайшли арсенал ворожих диверсантів [ Редактировать ]
Понад 200 кілограмів вибухівки, що належала диверсійним групам бойовиків, знайшли правоохоронці на Луганщині від початку року. Загалом виявили понад 40 схованок зі зброєю.
Окрім вибухівки, там знайшли гранати, російський реактивний вогнемет, протитанковий ракетний комплекс, автомати, тротилові шашки та три тисячі набоїв різного калібру. Загалом - кілька тисяч одиниць зброї і боєприпасів.
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