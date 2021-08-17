Жахлива і водночас мальовнича гроза пройшла у Львові. Місцевим жителям вдалося зафільмувати початок бурі. Вражаюча за розмірами грозова хмара за мить накрила місто і принесла потужні шквали. Синоптики природне явище в Україні назвали рідкісним "грозовим коміром".

Буря тривала недовго - близько півгодини, утім лиха наробити встигла. Сильний вітер повалив дерева. Ненадовго зупинився електротранспорт. Варто нагадати, що це вже друга потужна негода, яка обрушилася на Львів у серпні.