"Мальовнича гроза" вдарила по Львову: місто залишилося без електротранспорту [ Редактировать ]
Жахлива і водночас мальовнича гроза пройшла у Львові. Місцевим жителям вдалося зафільмувати початок бурі. Вражаюча за розмірами грозова хмара за мить накрила місто і принесла потужні шквали. Синоптики природне явище в Україні назвали рідкісним "грозовим коміром".
Буря тривала недовго - близько півгодини, утім лиха наробити встигла. Сильний вітер повалив дерева. Ненадовго зупинився електротранспорт. Варто нагадати, що це вже друга потужна негода, яка обрушилася на Львів у серпні.
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